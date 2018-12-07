Украинцы устроили кладбище евроблях в Словакии

Украинцы массово покидают свои машины на иностранных номерах регистрации по ту сторону границы. В ближайших селах соседней Словакии уже образовались целые кладбища евроблях. Их бросают под открытым небом, во дворах селян и вдоль дорог, чтобы не платить за растаможку. Часть брошенных авто уже разграблена.

Словаки освободить свою территорию от нашествия украинских евроблях не могут. Потому что не позволяет закон.

Растаможивать и завозить в Украину эти машины закарпатцы не собираются. Говорят: единственный выход – продать за полцены словакам.

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Поэтому свои проблемы с евробляхами украинцы переложили на плечи соседей. Словаки жалуются: свалки машин очень мешают, им самим уже негде парковаться.

Словацкая полиция на нашествие евроблях пока не реагирует. Руководительница Убли призвала селян не позволять украинцам загромождать брошенными машинами дворы. Потому что село превращается в настоящее кладбище машин.

К слову, просто бросают в поле или ищут деньги. Евробляхеры бросились легализовать авто.

Опубликовано Декабрь, 07 в 22:24



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