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Укрбуд не достроил жилье для вдовы ветерана АТО: чиновники требуют у нее деньги

На Киевщине чиновники требуют у вдовы героя АТО вернуть выделенные на квартиру деньги. В семье трое детей, после гибели мужа женщина решила переехать в Киев. В столице она присмотрела квартиру и вложила в строительство деньги, которые ее семье предоставили после гибели мужа.

В договоре написано, что дом должны были ввести в эксплуатацию 30 июня 2019 года. Но квартиры до сих пор нет, компания застройщик Укрбуд — обанкротилась. И теперь по закону женщина должна деньги вернуть, потому что за два года их не освоила. Подробнее в сюжете Елены Астаховой.

Напомним, почти 40 тыс. инвесторов компании Укрбуд рискуют оказаться без своего жилья.

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