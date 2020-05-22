Укрбуд не добудував житло для вдови ветерана АТО: чиновники вимагають в неї гроші
На Київщині чиновники вимагають у вдови героя АТО повернути виділені на квартиру гроші. У родині троє дітей, після загибелі чоловіка жінка вирішила переїхати до Києва. У столиці вона придивилася квартиру і вклала в будівництво гроші, які її родині надали після загибелі чоловіка.
У договорі написано, що будинок мали ввести в експлуатацію 30 червня 2019 року. Та квартири досі немає, компанія забудовник Укрбуд – збанкрутіла. І тепер за законом жінка має гроші повернути, бо за два роки їх не освоїла. Докладніше у сюжеті Олени Астахової.
Нагадаємо, майже 40 тис. інвесторів компанії Укрбуд ризикують опинитися без свого житла.
2020-05-22
Теги: Будівництво, житло, Київ, Учасники АТО