Укрбуд не добудував житло для вдови ветерана АТО: чиновники вимагають в неї гроші

На Київщині чиновники вимагають у вдови героя АТО повернути виділені на квартиру гроші. У родині троє дітей, після загибелі чоловіка жінка вирішила переїхати до Києва. У столиці вона придивилася квартиру і вклала в будівництво гроші, які її родині надали після загибелі чоловіка.

У договорі написано, що будинок мали ввести в експлуатацію 30 червня 2019 року. Та квартири досі немає, компанія забудовник Укрбуд – збанкрутіла. І тепер за законом жінка має гроші повернути, бо за два роки їх не освоїла. Докладніше у сюжеті Олени Астахової.

Нагадаємо, майже 40 тис. інвесторів компанії Укрбуд ризикують опинитися без свого житла.

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