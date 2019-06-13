Укусы насекомых: чем опасны, лечение и как защититься

На воде, на природе и даже в собственной квартире – летом украинцев атакуют комары. Причем они все более агрессивнее и опаснее. Кроме аллергий и зуда после укуса они переносят болезнь, которая еще 20 лет назад была экзотикой – опасных паразитов, которые поселяются под кожей, в мышцах и двигаются.

Еще одна страшная болезнь, которую переносят комары – малярия. От нее в мире погибает людей больше, чем от пневмонии и туберкулеза. И такие малярийные насекомые уже зафиксированы на юге Украины. Правда, пока этот недуг завозят из Азии и Африки – в основном пилоты и моряки. Но появилась новая тенденция – теперь мигрируют не только люди и животные, но и сами комары.

В Одессе есть и городские комары, которые переносят лихорадку Западного Нила. В то же время диагностика таких нетипичных болезней – непростая. Потому как симптомы обычной простуды – температура, лихорадка, ревматоидный боль. И только специальные точные тесты могут четко определить, чем наградил вас комар.

В общем полностью уберечься от укусов комаров невозможно. Поэтому следует помнить – они боятся солнца, резких запахов, духов и спецсредств. Любят тепло, влагу и запах пота.

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На Николаевщине именно сейчас очень активны пауки. Укус тарантула – болезненный, но не смертельный. Страшнее каракурты – черные вдовы. У них как раз период размножения.

Из-за нехватки исследователей у нас не успевают изучить всех насекомых, которые появляются. Но ученые единодушны – из-за изменения климата за следующие 20-30 лет в Украине возникнет не одна серьезная болезнь, спровоцированная въедливыми насекомыми.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как пакистанец лишился возможности ходить из-за укуса комара.

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