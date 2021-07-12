Уникальная хроника: фильм Бабий Яр. Контекст показали на Каннском кинофестивале

На 74-ом Каннском кинофестивале состоялась мировая премьера документального фильма Бабий Яр. Контекст украинского режиссера Сергея Лозницы. Фильм был инициирован мемориальным центром Холокоста Бабий Яр.

Ажиотаж перед показом был невероятным, после премьеры — шок. Говорят, что фильм тяжелый, но важный. И это точно, то кино, которое должен увидеть мир.

Бабий Яр.Контекст — это не только о расстрелах украинцев в Киеве. В фильме показана вся история Второй мировой войны.

Историческая правда для многих неприятна, поскольку было всякое. Во Львове приветствовали нацистов, в Киеве Народный комиссариат внутренних дел СССР, отступая, подрывал здания, а наступление советской армии приветствовали в тех же местах, в которых еще вчера несли хлеб немцам.

Самой трагедии Бабьего Яра в ленте немного, но много событий, которые окружали эту трагедию и создавали ее контекст.

Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх поражен. Говорит, что фильм не указывает на виновных. Он заставляет смотреть на историю шире и объективнее.

— Мне кажется, мы просто должны знать свою историю. Я всегда говорю, что в Украине есть проблема, что мы не учим историю и дети ее не знают. Нужно, чтобы пришли историки и сказали — так вот было. Факты и только факты, как здесь и было, — сказал Яков Дов Блайх.

Председатель совета по государственной поддержке кинематографии Артем Колюбаев сказал, что фильм очень тяжелый и эмоциональный. Однако эту киноленту должны увидеть все, чтобы понять, что война в любом виде — это плохо.

— Этот фильм будут смотреть по всему миру. Мы это знаем, поскольку он куплен уже десятками стран. Это еще не разглашаемая информация, но факт. Он будет показан на самых крупных фестивалях. Это значит, что мир узнает о трагедии Украины в том контексте, в котором это происходило, — сказал арт-директор мемориального центра Холокоста Бабий Яр Илья Хржановский.

Бабий Яр. Контекст — это полтора часа уникальной хроники, часть которой ранее нигде не показывали.

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Сергей Лозница отметил, что хотел чтобы люди не только в Украине поняли, как зарождаются механизмы безнаказанной тоталитарной системы, в которой человеку нет места.

— Во-первых — знать свою историю. Во-вторых – отнестись к этому серьезно и подумать. Опыт этого периода имеет дистанцию к нашему времени. И он нам может помочь понять, какие были мотивы, какие были использованы технологии. И может быть, имея такой опыт, не попадать в такие ситуации, — подытожил Сергей Лозница.

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