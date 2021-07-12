Унікальна хроніка: фільм Бабин Яр. Контекст показали на Каннському кінофестивалі

На 74-му Каннському кінофестивалі відбулася світова прем’єра документального фільму Бабин Яр. Контекст українського режисера Сергія Лозниці. Фільм був ініційований меморіальним центром Голокосту Бабин Яр.

Ажіотаж перед показом був неймовірним, після прем’єри – шок. Кажуть, що фільм важкий, але важливий. І це точно те кіно, яке має побачити світ.

Бабин Яр.Контекст – це не тільки про розстріли українців у Києві. В фільмі показана вся історія Другої світової війни.

Історична правда для багатьох неприємна, оскільки було всяке. У Львові вітали нацистів, у Києві Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР, відступаючи, підривав будівлі, а наступ радянської армії вітали в тих самих місцях, в яких ще вчора несли хліб німцям.

Самої трагедії Бабиного Яру в стрічці небагато, але багато подій, які оточували цю трагедію та створювали її контекст.

Головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх вражений. Каже, що фільм не вказує на винних. Він змушує дивитися на історію ширше й об’єктивніше.

– Мені здається, ми просто повинні знати свою історію. Я завжди кажу, що в Україні є проблема, що ми не вчимо історію, і діти її не знають. Потрібно, щоб прийшли історики та сказали – так ось було. Факти і тільки факти, – сказав Яків Дов Блайх.

Голова ради з державної підтримки кінематографії Артем Колюбаєв сказав, що фільм надважкий і емоційний. Однак цю кінострічку повинні побачити всі, щоб зрозуміти, що війна в будь-якому вигляді – це погано.

– Цей фільм будуть дивитися в усьому світі. Ми це знаємо, оскільки його купили вже десятки країн. Це ще конфіденційна інформація, але факт. Його покажуть на найбільших фестивалях. Це означає, що світ дізнається про трагедію України в тому контексті, в якому це відбувалося, – сказав арт-директор меморіального центру Голокосту Бабин Яр Ілля Хржановський.

Бабин Яр. Контекст – це півтори години унікальної хроніки, частину якої раніше ніде не показували.

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Сергій Лозниця зазначив, що хотів щоб люди не тільки в Україні зрозуміли, як зароджуються механізми безкарної тоталітарної системи, в якій людині немає місця.

– По-перше – знати свою історію. По-друге – поставитися до цього серйозно та подумати. Досвід цього періоду має дистанцію до нашого часу. І він нам може допомогти зрозуміти, які були мотиви, які було використано технології. І можливо, маючи такий досвід, не потрапляти в такі ситуації, – підсумував Сергій Лозниця.

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