Тайны Бабьего Яра в фотографиях и что можно посмотреть в мемориальном центре

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр называют смелым масштабным проектом, которых в Украине еще не было. На месте трагедии человечества создается не просто музей памяти. Это комплекс, где наука и история переплетаются с невероятными возможностями современных технологий.

Компьютерная графика оживляет фотографии, голоса живых свидетелей рассказывают истории, оцифрованные хроники погружают в атмосферу тех жутких времен. В центре внимания главное — человеческие судьбы.

Архитектурный проект комплекса уже отобран и в работе. Но возведение здания авторы не ждут. Параллельно разработают инновационные проекты, которые уже запускаются на он-лайн платформах, и на реальных площадках. Современные технологии помогли исследователям мемориального центра узнать новые уникальные детали о трагедии, в частности, определить точные места расстрелов, которые до сих пор оставались тайной.

Как Бабий Яр выглядел в 41-м, Максим знает каждый куст. Вместе с командой он разработал сотни фотографий, топографических съемок и архивных свидетельств очевидцев и составил подробную 3D-модель местности. Учитывали даже то, в какую сторону падали тени от людей.

Но Бабий Яр — это история не только о расстрелах. В советское время замалчивали, что даже породило городскую легенду, будто Куреневская трагедия 1961 года стала местью мертвых живым. На глубине тех событий сосредоточился и постоянный участник Каннского кинофестиваля, известный режиссер и сценарист Сергей Лозница.

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13 марта 1961 года из-за прорыва дамбы целый район Киева похоронило под водой. С подачи режиссера мы слышим тяжелый стон машины, которая буксует сквозь тона грязи, и грохот вертолета, что облетает место бедствия.

В своем проекте Бабий Яр: Контекст Лозница собирает уникальные, неопубликованные видео, из государственных и частных архивов Украины, России и Германии и складывает их в несколькоминутные эпизоды.

Автор проекта История будущего известный журналист Михаил Зыгарь разработал идею аудиоспектакля. Просто в своих наушниках слушатель будет слышать истории гибели или спасения людей, которые состоялись в каждом конкретном месте.

Но пока одни исследователи ищут новые жанры, другие находят все новые и новые фамилии в списки жертв Холокоста. Руководитель проекта Имена Анна Фурман показывает оцифрованную копию архива со списком расстрелянных в Бабьем Яру. Таких источников десятки, многие вообще не были проработаны.

Главная задача теперь — объединить их в единую систему, то есть создать единственный в мире регистр расстрелянных.

За два дня в сентябре 41-го нацисты в Бабьем Яру расстреляли 34 тыс. евреев. А за два года оккупации своей смерти здесь нашли 120 тыс. человек. И это далеко не все жертвы. Анна признается: к команде обратились с десяток семей, которые хотят пролить свет на погибших родственников. И уже удалось найти аж 834 новых фамилии, которые ранее не упоминались в книгах памяти.

Мир и Украина должны знать о фабрике смерти, организованной нацистами в Киеве. Именно поэтому главная идея фонда мемориальный центр Холокоста Бабий Яр как можно полнее рассказать о трагедии, чтобы она никогда не повторилась снова. И вообще, этот проект имеет геополитическое значение, отметил один из членов наблюдательного совета Святослав Вакарчук.

До 2026-го года на территории Бабьего Яра планируют открыть музейный комплекс по мировым стандартам. И еще до того, как построят здание, музей можно будет посетить виртуально.

Так же, в Брюсселе в Европарламенте мемориального центр Холокоста открыли выставку, посвященную трагедии в Бабьем Яру.

В Украине впервые показали документальный фильм Путь в Бабий Яр. Там демонстрируются события, которые предшествовали уничтожению евреев в начале Второй мировой.