Уникальная коллекция. Чем удивляет иностранцев мастер по мотоциклам на Днепропетровщине

Частный коллекционер из Днепропетровской области годами ищет и реконструирует мотоциклы с вековой историей. Коллекция уникальна – аналогов в Украине нет.

История коллекции началась из искореженного советского ИЖ-49, которого мужчина приобрел за $50. После кропотливой ювелирной работы его цена выросла до $3,5 тыс.

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На двух этажах музея более 30 раритетных мотоциклов. Рядом со спортивными – военные. Композицию дополняет техника из Германии, Франции, Нидерландов и Италии.

Реставрируют мотоциклы по чертежам, а детали находят по всему миру. В Европе для этого есть специальные ретробазары. Коллекционеры по несколько раз в год съезжаются на один из крупнейших таких рынков.

Сколько денег и времени потратил на реставрацию мотоциклов, коллекционер не говорит. Он уверяет, что это дело для души, поэтому продавать экспонаты не планирует.

Хотя предложения получает довольно часто, иностранные коллекционеры за отдельные модели готовы выложить десятки тысяч долларов.

Напомним, в Украине создали 3D-модели достопримечательностей и музеев.

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