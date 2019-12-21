Унікальна колекція. Чим дивує іноземців майстер по мотоциклах на Дніпропетровщині

Приватний колекціонер із Дніпропетровщини роками шукає і реконструює мотоцикли з віковою історією. Колекція унікальна – аналогів в Україні немає.

Історія колекції почалася з понівеченого радянського ІЖ-49, якого чоловік придбав за $50. Після кропіткої ювелірної роботи його ціна зросла до $3,5 тис.

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На двох поверхах музею понад 30 раритетних мотоциклів. Поруч із спортивними – військові. Композицію доповнює техніка з Німеччини, Франції, Нідерландів та Італії.

Реставрують мотоцикли за кресленнями, а деталі знаходять по всьому світу. В Європі для цього є спеціальні ретробазари. Колекціонери по кілька разів на рік з’їжджаються на один із найбільших таких ринків.

Скільки грошей і часу витратив на реставрацію мотоциклів, колекціонер не каже. Він запевняє, що це справа для душі, тож продавати експонати не планує.

Хоча пропозиції отримує доволі часто, іноземні колекціонери за окремі моделі готові викласти десятки тисяч доларів.

Нагадаємо, в Україні створили 3D-моделі визначних пам’яток архітектури та музеїв.

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