Уникальная технология: в Харькове волонтер лечит ветеранов методами казаков

В Харькове волонтер Юрий Тригуб реабилитирует ветеранов АТО методами казаков – человек разработал систему тренировок, которая ставила на ноги славных украинских воинов после изнурительных сражений. Мужчина безвозмездно работает с бойцами Вооруженных сил Украины в Харькове, и для этого даже продал собственный автомобиль, на котором возил провизию и амуницию для армии. И уже на днях отправится в зону АТО, чтобы там помогать военным восстанавливать здоровье.

Бывший тренер по бодибилдингу стал реабилитологом после того, как побывал на фронте – возил военным еду и одежду. Затем, после пережитого инфаркта, продал авто, и на вырученные деньги создал реабилитационный центр – за основу взял методы, проверенные временем.

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Все тренажеры Юрий испытывал на себе, теперь помогает бойцам и волонтерам – для каждого разрабатывает специальный курс. Сюда приходят с тяжелыми поражениями позвоночника, контузии, грыжами или просто восстановить силы после нескольких месяцев жизни во влажных окопах. Например, с помощью пневмопресингового оборудования, делает массаж и помогает восстановить работу сосудов и нормализовать давление.

За год реабилитацию здесь проходит более 200 бойцов, один сеанс по рыночным ценам стоил бы для военных 400 гривен, но Юрий Тригуб за работу не берет ни копейки.

Уже через несколько дней Юрий отправится на передовую – реабилитационный центр передвижной, поэтому проблем с транспортировкой его на фронт не будет. Уверен, именно там больше всего нужен и сможет помочь большему количеству военных.

Напомним, экс-главу Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО подозревают в присвоении 22 млн грн из бюджета.

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