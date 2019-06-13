Унікальна технологія: у Харкові волонтер лікує ветеранів методами козаків

У Харкові волонтер Юрій Тригуб реабілітує ветеранів АТО методами козаків – чоловік розробив систему тренувань, яка ставила на ноги славетних українських воїнів після виснажливих битв. Чоловік безоплатно працює з бійцями Збройних сил України у Харкові, а для цього навіть продав власне авто, на якому возив провізію і амуніцію в армію. Та вже днями відправиться в зону АТО, аби там допомагати військовим відновлювати здоров`я.

Колишній тренер із бодибілдінгу став реабілітологом після того, як побував на фронті – возив військовим харчі та одяг. Потім, після пережитого інфаркту, продав авто, і на виручені гроші створив реабілітаційни центр – за основу взяв методи, перевірені часом.

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Усі тренажери Юрій випробовував на собі, тепер допомагає бійцям і волонтерам – для кожного розробляє спеціальний курс. Сюди приходять із важкими ураженнями хребта, контузіями, грижами або просто відновити сили після кількох місяців життя у вологих окопах. Наприклад, за допомогою пневмопресингового обладнання, робить масаж і допомагає відновити роботу судин та нормалізувати тиск.

За рік реабілітацію тут проходить понад 200 бійців, один сеанс за ринковими цінами коштував би військовому 400 гривень, та Юрій Тригуб за роботу не бере ані копійки.

Уже за кілька днів Юрій вирушить на передову – реабілітаційний центр пересувний, то ж проблем з транспоруванням його на фронт не буде. Впевнений, саме там найбільше потрібен і зможе допомогти більшій кількості військових.

Нагадаємо, екс-главу Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО підозрюють у привласненні 22 млн грн з бюджету.

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