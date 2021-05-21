Уникальные тюльпаны: на поле под Луцком высадили более 3 млн цветов

Более 3 млн цветов разных цветов растут на поле на Волыни. Эксклюзивные новинки из Европы и редкие виды тюльпанов вырастили местные фермеры, которые этим профессионально занимаются.

Тюльпанное поле притаилось в лесу в 40 км от Луцка, в этом году здесь высадили более 500 видов цветов, некоторые из них уникальны для Волыни.

Луковички тюльпанов везут из Нидерландов и приспосабливают их к нашим условиям. В этом году из-за холодной весны они расцвели позже, чем обычно.

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Яркое тюльпанное поле стало настоящей туристической достопримечательностью Волыни. Здесь можно отдохнуть от городской суеты и сделать эффектную фотосессию.

Для посетителей тюльпанное поле в этом году будет открыто еще неделю.

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