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Уникальные тюльпаны: на поле под Луцком высадили более 3 млн цветов

Более 3 млн цветов разных цветов растут на поле на Волыни. Эксклюзивные новинки из Европы и редкие виды тюльпанов вырастили местные фермеры, которые этим профессионально занимаются.

Тюльпанное поле притаилось в лесу в 40 км от Луцка, в этом году здесь высадили более 500 видов цветов, некоторые из них уникальны для Волыни.

Луковички тюльпанов везут из Нидерландов и приспосабливают их к нашим условиям. В этом году из-за холодной весны они расцвели позже, чем обычно.

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Яркое тюльпанное поле стало настоящей туристической достопримечательностью Волыни. Здесь можно отдохнуть от городской суеты и сделать эффектную фотосессию.

Для посетителей тюльпанное поле в этом году будет открыто еще неделю.

Отдых летом

Летом 2021 года украинцы смогут посетить ряд иностранных курортов.

Для граждан страны открыты Египет, Турция, Черногория, Грузия.

Подробнее об отдыхе за границей 2021 читайте на Фактах ICTV.

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