Унікальні тюльпани: на полі під Луцьком висадили понад 3 млн квітів

Понад 3 млн квітів різних кольорів вкрили поле на Волині. Ексклюзивні новинки з Європи та рідкісні види тюльпанів виростили місцеві фермери, які цим професійно займаються.

Тюльпанове поле причаїлося серед лісу за 40 км від Луцька, цього року тут висадили понад 500 видів квітів, деякі з них унікальні для Волині.

Цибулинки тюльпанів везуть з Нідерландів і пристосовують їх до наших умов. Цьогоріч через холодну весну вони розквітли пізніше, ніж зазвичай.

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Яскраве тюльпанове поле стало справжньою туристичною принадою Волині. Тут можна відпочити від міської метушні та зробити ефектну фотосесію.

Для відвідувачів тюльпанове поле цьогоріч буде відкритим іще тиждень.

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Влітку 2021 року українці зможуть відвідати низку іноземних курортів.

Для громадян країни відкриті Єгипет, Туреччина, Чорногорія, Грузія.

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