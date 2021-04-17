В Днепре юные изобретатели создали робота-тренера для паралимпийцев

Юные днепровские инженеры создали уникального робота-тренера. Это задача престижного международного соревнования школьников по робототехнике FIRST Robotics Competition. Такое стало возможным благодаря поддержке украинской промышленной компании Интерпайп, которая выступила спонсором юных изобретателей.

Подростки придумали, как трансформировать задачи в стартап с социальной миссией. И решили сделать из своего робота своеобразного тренера для паралимпийцев и людей с инвалидностью.

Благодаря нейронной системе управления робот способен воспроизводить человеческие функции, в частности запоминать поведение своего партнера. Более того, может анализировать физические возможности игроков и при необходимости им помочь.

С этой моделью юные украинские изобретатели планируют победить на престижном международном соревновании по робототехнике — FIRST Robotics Competition. Работают и воплощают свои проекты в областной станции юных техников. И за короткое время смогли достичь значительных успехов.

В этом году международный конкурс по робототехнике соберет тысячи участников из 34 стран. Украину будут представлять две команды — из Киева и Днепра. Спонсором днепровских юных инженеров стала украинская промышленная компания Интерпайп. Она полностью взяла на себя расходы на материалы, детали и инструменты, а также часть регистрационного взноса.

В конце апреля организаторы выберут победителей регионального этапа соревнований. А решающий чемпионат состоится уже этим летом в США.

В Украине создали уникальный вездеход

Днепровские разработчики создали уникальный вездеход, который может двигаться по суше и по воде и вмещает сразу 12 пассажиров.

Вездеход носит название Атлас и не имеет аналогов в Украине, одной из особенностей данной машины является запатентованная система пневмоподвески c гасителями колебаний.

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