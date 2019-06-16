Університет для пенсіонерів: як проходить фестиваль та чому навчають

Скандинавська хода та східна гімнастика у виконанні сотень пенсіонерів. У Дніпрі проходить перший фестиваль університету третього віку. Проект для людей старших за 55 існує в місті вже 5 років. Основний принцип – навчання упродовж усього життя. Тож пенсіонери мають змогу безупинно покращувати свою освіту та обізнаність у будь-якій сфері. Фестиваль же дав слухачам університету ще й можливість проявити себе: танці, спорт, шаховий турнір, виставки, співи та майстер-класи.

У здоровому тілі здоровий дух. Десятки пенсіонерів вправно працюють зі спортивним інвентарем. Тримають баланс, повторюють рухи та стежать за диханням. Учасники фестивалю університету третього віку у Дніпрі опановують основи східної гімнастики.

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Тут не лише мистецтво для душі, а й різноманітні фітнес-програми, спортивні заняття.

Навчання впродовж усього життя – головний принцип університету третього віку. Дніпро єдине місто в Україні, де такий соціальний проект реалізують за рахунок міського бюджету. Слухачами університету можуть стати люди, які зареєстровані в Дніпрі та досягли певного віку: жінки – 55 років, чоловіки – 60. Навчання безкоштовне.

За успішну п’ятирічну історію проект не лише створив і розширив свої програми, а й якісно підвищив рівень викладання. У дніпровців чимало досвіду для обміну із колегами з інших міст.

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