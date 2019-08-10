Ураган и ливень прокатились Украиной, обесточены 129 населенных пунктов

129 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды, больше всего проблем в Киевской области.

Это последствия мощного ливня и урагана, которые вчера накрыли 6 областей. В Киевской области без света – 51 населенный пункт. По несколько десятков городов и сел обесточены в Черниговской, Сумской и Житомирской областях. Восстанавливают электроснабжение бригады облэнерго.

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В тоже время в Киеве ураган повалил десятки деревьев, ветками привалило автомобиль. К счастью, никого не травмировало.

Во время сильного ветра повредило линии электропередачи. Последствия непогоды ликвидировали спасатели.

Напомним, после недавней непогоды в курортной Санжейке обвалился склон. Глиняная масса засыпала большую часть пляжа.

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