В курортной Санжейке обвалился склон: на укрепление почвы у чиновников не хватает денег

В Одесской области – очередной оползень.

После недавней непогоды в курортной Санжейке обвалился склон. Глиняная масса засыпала большую часть пляжа, отдыхающих это почему-то не пугает, а чиновников особо не беспокоит.

На днях, после сильной бури у побережья Санжейку произошел огромный сдвиг – земля обвалилась и засыпала часть пляжа. Но отдыхающих это не пугает, они загорают прямо под склонами, нависающими.

Читайте: В Киеве обрушилась часть пешеходного моста на Труханов остров

Первая причина это – неустойчивый к землетрясениям или дождям песчано-глиняный грунт, – говорят экоактивисты.

Вторая причина – это плотная и незаконная застройка прибрежной зоны. Активисты говорят, что предотвратить сдвиги можно, если укрепить берег.

У чиновников на все ответ один – нет денег.

Нет денег на укрепление склонов и в курортной Санжейке. Мол, общину только создали. Поэтому пока возьмутся только разрабатывать план работ.

А пока не готов план обеспечения безопасности берега, уже сделали предупредительные таблички. На днях их расставят на побережье.

Напомним, из-за аномальной жары, которая наблюдается во Франции, потолок собора Парижской Богоматери может не выдержать и обрушиться.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.