В курортной Санжейке обвалился склон: на укрепление почвы у чиновников не хватает денег
В Одесской области – очередной оползень.
После недавней непогоды в курортной Санжейке обвалился склон. Глиняная масса засыпала большую часть пляжа, отдыхающих это почему-то не пугает, а чиновников особо не беспокоит.
На днях, после сильной бури у побережья Санжейку произошел огромный сдвиг – земля обвалилась и засыпала часть пляжа. Но отдыхающих это не пугает, они загорают прямо под склонами, нависающими.
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Первая причина это – неустойчивый к землетрясениям или дождям песчано-глиняный грунт, – говорят экоактивисты.
Вторая причина – это плотная и незаконная застройка прибрежной зоны. Активисты говорят, что предотвратить сдвиги можно, если укрепить берег.
У чиновников на все ответ один – нет денег.
Нет денег на укрепление склонов и в курортной Санжейке. Мол, общину только создали. Поэтому пока возьмутся только разрабатывать план работ.
А пока не готов план обеспечения безопасности берега, уже сделали предупредительные таблички. На днях их расставят на побережье.
Напомним, из-за аномальной жары, которая наблюдается во Франции, потолок собора Парижской Богоматери может не выдержать и обрушиться.