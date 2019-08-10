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Ураган та злива прокотилися Україною, знеструмлено 129 населених пунктів

129 населених пунктів в Україні знеструмлено через негоду, найбільше проблем на Київщині.

Це наслідки потужної зливи та буревію, які вчора накрили 6 областей. У Київській області без світла – 51 населений пункт. По декілька десятків міст та сіл знеструмлені на Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині. Відновлюють електропостачання бригади обленерго.

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Натомість у Києві ураган повалив десятки дерев, гіллям привалило автівку. На щастя, нікого не травмувало.

Під час сильного вітру пошкодило лінії електропередачі. Наслідки негоди ліквідовували рятувальники.

Нагадаємо, після нещодавньої негоди у курортній Санжійці обвалився схил. Глиняна маса засипала більшу частину пляжу.

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