Правительство берет под контроль коммунальные тарифы – облгазы проверят в марте

Тарифы – в центре внимания Кабмина. Премьер обеспокоен, что местные власти фактически рисуют произвольные цифры, тогда как цены на энергоносители не должны особо отличаться.

Владимир Гройсман считает, очень часто люди вынуждены платить за дыры в трубах и стенах, через которые тепло уходит из помещений. Также он настроен проверить облгазы, которые через суд добиваются повысить норму потребления голубого топлива. Напомним, Кабмин уменьшил ее до 3,28 кубов для одного зарегистрированного лица.

В столице – 1300 с копейками, в селе Зачепиловка – 4255. Это о цене на тепло в помещениях. Чиновники говорят: стоимость гигакалории космическая.

И это при том, что тариф – стандартный по всей стране. Чтобы разобраться с задачкой, премьер созвал селекторное совещание.

Кабмин сегодня в непростой ситуации. С одной стороны, критика оппонентов за якобы завышенные коммунальные тарифы для населения. С другой – требование МВФ. Не прислушиваться к ней Украина не может.

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В то же время, в прошлом месяце Кабмин таки решил снизить цены в платежках на газ, и, несмотря на сопротивление частных облгазов, снизил норму потребления голубого топлива в три раза.

Это означает, что те, кто не имеет счетчиков, будут платить только за 3,28 сотых куба на одного человека, а не за десять. Облгазы говорят, что терпят убытки. Но дискуссия будет продолжаться пока всем украинцам не установят счетчики. Пока без них – 3 млн квартир. Нафтогаз готов поставить оборудование, но если будет поставлять голубое топливо украинцам напрямую.

В Минюсте говорят, облгазы не сдаются и постоянно судятся с людьми, которые платят по новой норме. Владимир Гройсман призывает местные власти становиться на сторону людей. В то же время, в начале марта деятельность 20 облгазов в 15 областях проверит Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Если обнаружат злоупотребления, могут отобрать лицензии.

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Нафтогаз обяжут поставить счетчики тем, у кого их нет.

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