Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство приняло решение обязать Нафтогаз поставить счетчики тем украинцам, у которых их нет.

Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что Нафтогаз обяжут установить бесплатные счетчики тем жителям Украины, у которых их нет.

Это будет сделано для того, чтобы украинцам приходили справедливые квитанции за потребление газа.

– Облгазы подали в суд на правительство и отменили норму начисления 3,3 кубометра газа на каждое хозяйство. И вернулись к старой норме и за ней выставляли людям счета. Я не могу назвать это никак иначе, как мошенничество, – сказал Гройсман.

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Премьер-министр добавил, что правительство обязательно заставит установить счетчики потребленного газа украинцам.

К слову, в Нафтогазе заявили, что для установки бесплатных счетчиков газа нужно заключить прямые контракты с потребителями.