Усе буде бадмінтон: книга, присвячена історії вітчизняного бадмінтону

Європейська та українська спільнота вже кілька днів стежить за подіями, що розгортаються на майданчиках Чемпіонату Європи з бадмінтону, який триває у Києві. У рамках заходу організатори презентували книгу, присвячену історії вітчизняного бадмінтону.

30 років незалежності України і 30 років досягнень вітчизняного бадмінтону – на сторінках книги Усе буде бадмінтон. Її автор – спортивний журналіст Ігор Лівенштейн каже, працював в короткі терміни, дізнавався інформацію із перших рук, від людей які самі й творили цю історію.

– У нас є своя історія, є свої герої, є свої здобутки. І щоб дізнатися про них – десь в одному місці, треба було зробити таку роботу, – говорить Лівенштейн.

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– Я думаю, що ми зробили гарний подарунок. Подарунок переважно для молодого покоління, для молодих бадмінтоністів, для молодих спортсменів, щоб вони прочитавши цю книгу, зрозуміли – як треба боротися, як треба виступати, – говорить президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.

Високі спортивні досягнення є і будуть надалі. Бо ж бадмінтон в Україні розвивається, знаходячи й підтримку світових компаній. Президент Федерації оголосив, що відтепер знана компанія Віктор, буде підтримувати збірну України, а також персонально трьох провідних гравців.

Де дивитися Чемпіонат Європи з бадмінтону

На Badminton Europe TV матчі демонструватимуться зі стадії 1/32 фіналу і до 1/8, а на платформі MEGOGO заплановані покази трансляцій зі стадії чвертьфіналу та до фінальних змагань турніру 2 травня. Більше про Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 – читайте на Фактах ICTV.

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