Все этапы производства через QR-код на упаковке: проект от Молокия

Выбирая продукцию в магазине, мы часто интересуемся тем, а как она изготавливалась? По инициативе компании Молокия стало возможным заглянуть и увидеть все этапы производства через QR-код на упаковке.

В компании-переработчика, в данном проекте, четыре партнера. А это значит, что каждый лично отвечает за качество молока, за условия, где коровы содержатся, чем их кормят, лечат, ухаживают.

Поэтому, учитывая такую совместную и в то же время персонифицированную ответственность за качество не грех и фото партнеров на упаковках разместить.

Читайте: Тепличные овощи: как выращивают и на что обращают внимание покупатели

К слову, интересный социальный проект предложили производители молочной продукции – компания Молокия. Потребитель может получить информацию о том, от какой фермы получено сырье.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.