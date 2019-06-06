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Все этапы производства через QR-код на упаковке: проект от Молокия

Выбирая продукцию в магазине, мы часто интересуемся тем, а как она изготавливалась? По инициативе компании Молокия стало возможным заглянуть и увидеть все этапы производства через QR-код на упаковке.

В компании-переработчика, в данном проекте, четыре партнера. А это значит, что каждый лично отвечает за качество молока, за условия, где коровы содержатся, чем их кормят, лечат, ухаживают.

Поэтому, учитывая такую совместную и в то же время персонифицированную ответственность за качество не грех и фото партнеров на упаковках разместить.

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К слову, интересный социальный проект предложили производители молочной продукции – компания Молокия. Потребитель может получить информацию о том, от какой фермы получено сырье.

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