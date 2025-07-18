Усик напугал Дюбуа еще до боя: как прошла пресс-конференция на Уэмбли

Уже в субботу Александр Усик в третий раз будет драться за титул абсолютного чемпиона мира по боксу. В Лондоне на легендарной арене Уэмбли он выйдет на ринг против британца Даниэля Дюбуа.

Накануне соперники провели предматчевую пресс-конференцию, где и побывал наш специальный корреспондент Андрей Ковальский.

На самой пресс-конференции украинский чемпион появился в неожиданном образе — гетмана Павла Скоропадского. Его появление вызвало овации в зале. Зато британский боксер Даниэль Дюбуа стоял тихонько со стороны, как будто не в своей тарелке.

Команда Дюбуа пытается убедить, что поражение два года назад от Усика было случайностью, и теперь все иначе. Все заметно нервничают, а украинцы откровенно глазеют и подчеркивают. Дюбуа такой, какой был. Если вы считаете, что Даниэль не изменился, вы просто проспали последние три поединка.

А Усик подчеркнул, как важно для него и для его команды, для Украины победить в субботу в этом поединке.

– Каждый мой бой важен для меня, моей команды. И сейчас это очень важно для моей страны, солдат, которые защищают мою страну. Это мотивирует мой народ, и это очень важно для меня, — сказал Усик.

Традиционная битва взглядов стала провалом для Дюбуа. 27-летний боксер не выдержал взгляда 38-летнего чемпиона.

Британец просил поддержки зала, а потом просто растворился в натопе. А Александр еще долго фотографировался со своими поясами.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между 38-летним Александром Усиком и 27-летним Даниэлем Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В андеркарде реванша Усик — Дюбуа запланировано пять боев, два из которых с участием украинцев Даниэля Лапина и Владислава Сиренко.

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