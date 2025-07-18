Усик налякав Дюбуа ще до бою: як минула пресконференція на Вемблі

Уже в суботу Олександр Усик втретє буде битися за титул абсолютного чемпіона світу з боксу. У Лондоні на легендарній арені Вемблі він вийде на ринг проти британця Даніеля Дюбуа.

Напередодні суперники провели передматчеву пресконференцію, де й побував наш спеціальний кореспондент Андрій Ковальський.

На самій пресконференції український чемпіон з’явився у несподіваному образі – гетьмана Павла Скоропадського. Його поява викликала овації в залі. Натомість британський боксер Даніель Дюбуа стояв тихенько з боку, як наче не в своїй тарілці.

Команда Дюбуа намагається переконати, що поразка два роки тому від Усика була випадковістю, і тепер усе інакше. Всі помітно нервують, а українці відверто глазують і наголошують. Дюбуа такий, який був. Якщо ви вважаєте, що Даніель не змінився, ви просто проспали останні три поєдинки.

А Усик підкреслив, як важливо для нього та для його команди, для України перемогти в суботу у цьому поєдинку.

— Кожен мій бій важливий для мене, моєї команди. І зараз це дуже важливо для моєї країни, солдатів, які захищають мою країну. Це мотивує мій народ, і це дуже важливо для мене, – сказав Усик.

Традиційна битва поглядів стала провалом для Дюбуа. 27-річний боксер не витримав погляду 38-річного чемпіона.

Британець просив підтримки залу, а потім просто розчинився в натопі. А Олександр ще довго фотографувався зі своїми поясами.

Бій за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі між 38-річним Олександром Усиком та 27-річним Даніелем Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні Вемблі в Лондоні.

В андеркарді реваншу Усик – Дюбуа заплановано п’ять боїв, два з яких за участю українців Даніеля Лапіна та Владислава Сіренка.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.