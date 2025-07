Усик в образе гетмана Скоропадского: стильное появление перед боем с Дюбуа

Украинский боксер и чемпион мира по версиям WBC, WBJ, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прибыл на финальную пресс-конференцию перед боем-реваншем с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа в образе гетмана Павла Скоропадского.

Медиасобытие состоялось на стадионе Уэмбли в Лондоне, где состоится и сам бой 19 июля.

На пресс-конференции перед боем Александр Усик появился в образе, отсылающем к гетману Павлу Скоропадскому.

Для головного убора боксер выбрал черную гетманскую шапку с округлой макушкой. Сам он был одет в длинном плаще-накидке белого цвета, спадающем с плеч до пола.

Также он выбрал черную рубашку без галстука и белый пиджак. Брюки — черного цвета прямого кроя, которые гармонируют с рубашкой.

В руках боксер держал четки — синие бусинки с кисточкой на конце.

The main event is HERE

Buy Usyk vs Dubois 2 NOW HERE —> https://t.co/FoiaUucafv #UsykDubois2 | July 19 | Live exclusively on DAZN pic.twitter.com/4QmjGAIHIg

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 17, 2025