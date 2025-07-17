Усик в образе гетмана Скоропадского: стильное появление перед боем с Дюбуа
Украинский боксер и чемпион мира по версиям WBC, WBJ, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прибыл на финальную пресс-конференцию перед боем-реваншем с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа в образе гетмана Павла Скоропадского.
Медиасобытие состоялось на стадионе Уэмбли в Лондоне, где состоится и сам бой 19 июля.
Усик в образе гетмана Павла Скоропадского
На пресс-конференции перед боем Александр Усик появился в образе, отсылающем к гетману Павлу Скоропадскому.
Для головного убора боксер выбрал черную гетманскую шапку с округлой макушкой. Сам он был одет в длинном плаще-накидке белого цвета, спадающем с плеч до пола.
Также он выбрал черную рубашку без галстука и белый пиджак. Брюки — черного цвета прямого кроя, которые гармонируют с рубашкой.
В руках боксер держал четки — синие бусинки с кисточкой на конце.
The main event is HERE
Buy Usyk vs Dubois 2 NOW HERE —> https://t.co/FoiaUucafv #UsykDubois2 | July 19 | Live exclusively on DAZN pic.twitter.com/4QmjGAIHIg
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 17, 2025
Такой образ является отсылкой к гетману Украинского Государства Павлу Скоропадскому. В таком образе на картине гетмана изобразила художница Оксана Полтавец-Гуйда.
Кто такой гетман Павел Скоропадский
Павел Скоропадский — украинский военный, государственный и политический деятель, гетман Украины в 1918 году.
Происходил из старинного казацкого рода. Возглавил власть в Украине 29 апреля 1918 года после переворота. Его государство по форме было диктаторской властью с атрибутами национальной традиции.
Скоропадский способствовал восстановлению экономики, открытию украинских школ и университетов, поддерживал развитие культуры и науки. После поражения его режима эмигрировал, а Директория объявила о восстановлении Украинской Народной Республики.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Дюбуа и Усик уже встречались в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр одержал досрочную победу техническим нокаутом в девятом раунде.