Усик в образе гетмана Скоропадского: стильное появление перед боем с Дюбуа

Украинский боксер и чемпион мира по версиям WBC, WBJ, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прибыл на финальную пресс-конференцию перед боем-реваншем с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа в образе гетмана Павла Скоропадского.

Медиасобытие состоялось на стадионе Уэмбли в Лондоне, где состоится и сам бой 19 июля.

Усик в образе гетмана Павла Скоропадского

На пресс-конференции перед боем Александр Усик появился в образе, отсылающем к гетману Павлу Скоропадскому.

Сейчас смотрят

Для головного убора боксер выбрал черную гетманскую шапку с округлой макушкой. Сам он был одет в длинном плаще-накидке белого цвета, спадающем с плеч до пола.

Также он выбрал черную рубашку без галстука и белый пиджак. Брюки — черного цвета прямого кроя, которые гармонируют с рубашкой.

В руках боксер держал четки — синие бусинки с кисточкой на конце.

The main event is HERE Buy Usyk vs Dubois 2 NOW HERE —> https://t.co/FoiaUucafv #UsykDubois2 | July 19 | Live exclusively on DAZN pic.twitter.com/4QmjGAIHIg — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 17, 2025

Такой образ является отсылкой к гетману Украинского Государства Павлу Скоропадскому. В таком образе на картине гетмана изобразила художница Оксана Полтавец-Гуйда.

Кто такой гетман Павел Скоропадский

Павел Скоропадский — украинский военный, государственный и политический деятель, гетман Украины в 1918 году.

Происходил из старинного казацкого рода. Возглавил власть в Украине 29 апреля 1918 года после переворота. Его государство по форме было диктаторской властью с атрибутами национальной традиции.

Скоропадский способствовал восстановлению экономики, открытию украинских школ и университетов, поддерживал развитие культуры и науки. После поражения его режима эмигрировал, а Директория объявила о восстановлении Украинской Народной Республики.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Дюбуа и Усик уже встречались в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр одержал досрочную победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.