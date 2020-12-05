Утилизация техники: куда можно сдать ненужную электронику

В Киеве заработала уникальная станция утилизации бытовой техники. Теперь туда можно бесплатно сдать весь лом и не волноваться за судьбу планеты.

Организаторы призывают украинцев быть более ответственными к такому мусора. Ведь сроки его разложения происходят в течение долгого периода. В частности обычная маленькая батарейка пролежит в земле сто лет, вещи из алюминия – 220, мобильный телефон – тысячу, а стекло – более 4 тыс. лет.

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Но если в мире уже давно поняли об этой опасности и ввели четкую систему сортировки мусора и утилизацию, то в Украине пока это из области фантастики. Найти пункт, где будут принимать бывшую в употреблении технику, почти нереально.

О правильной переработку и утилизацию техники, Александр Возный знает почти все. Его компания в течение последних шести лет разбирает оргтехнику на пластик и металл и отдает их на повторную переработку.

Параллельно последние несколько лет Александр приучает киевлян к правильной утилизации. Поэтому запустил мобильные пункты приема техники.

Кроме того, тротуарную плитку из вторичного сырья начали изготавливать в Винницкой области.

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