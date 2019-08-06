Узбережжя біля Одеси найбрудніше на все Чорне море – науковці

Чорне море – найбрудніше в Європі, а одеське узбережжя – епіцентр бруду.

Сміття в Чорному морі вдвічі більше, ніж в Середземному. Водночас концентрації деяких речовин-забрудників перевищують безпечні норми. Тут у морі живуть понад 5 тисяч видів живих організмів, але 10% з них на межі зникнення.

У воді зустрічаються антибіотики і пластик, а ще хімікати зі стічних вод. Це результати Спільних Чорноморських досліджень науковців з України, Грузії та ЄС. Зараз триває вже третій його етап.

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Нещодавня міжнародна експедиція знайшла у воді 124 небезпечні хімічні речовини. Антибіотики, залишки від виробництва взуття, упаковки для піци і навіть засоби для комах. У рибах – сліди ртуті, а в мертвих дельфінах – пестициди. Найбільш забрудненим виявилося західне чорноморське узбережжя – поблизу дельти Дунаю, а також море біля Одеси.

І в таких умовах живуть майже 5 тисяч видів морських мешканців: риб, водоростей, молюсків. Три види дельфінів, двоє з яких – на межі вимирання.

Головна причина, на думку експертів – людське недбальство. Через регулярні викиди збільшується кількість одноклітинних токсичних організмів, які згубно впливають на Чорне море.

У Мінекології, щоб врятувати ситуацію, планують запровадити обмеження у промисловій і аграрній сферах, роботі портів, та модернізувати очисні споруди. Та нічого не вийде без кожного з нас. Потрібен мінімум – дбайливіше ставитися до природи, принаймні не викидати сміття і споживати менше пластику.

Нагадаємо, металургійні підприємства України повністю проігнорували листи екологів з пропозицією відкрити дані екологічного моніторингу.

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