Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Узбережжя біля Одеси найбрудніше на все Чорне море – науковці

Чорне море – найбрудніше в Європі, а одеське узбережжя – епіцентр бруду.

Сміття в Чорному морі вдвічі більше, ніж в Середземному. Водночас концентрації деяких речовин-забрудників перевищують безпечні норми. Тут у морі живуть понад 5 тисяч видів живих організмів, але 10% з них на межі зникнення.

У воді зустрічаються антибіотики і пластик, а ще хімікати зі стічних вод. Це результати Спільних Чорноморських досліджень науковців з України, Грузії та ЄС. Зараз триває вже третій його етап.

Читайте: Нефьодов стурбований неправомірними перевірками екологів у портах

Нещодавня міжнародна експедиція знайшла у воді 124 небезпечні хімічні речовини. Антибіотики, залишки від виробництва взуття, упаковки для піци і навіть засоби для комах. У рибах – сліди ртуті, а в мертвих дельфінах – пестициди. Найбільш забрудненим виявилося західне чорноморське узбережжя – поблизу дельти Дунаю, а також море біля Одеси.

І в таких умовах живуть майже 5 тисяч видів морських мешканців: риб, водоростей, молюсків. Три види дельфінів, двоє з яких – на межі вимирання.

Головна причина, на думку експертів – людське недбальство. Через регулярні викиди збільшується кількість одноклітинних токсичних організмів, які згубно впливають на Чорне море.

У Мінекології, щоб врятувати ситуацію, планують запровадити обмеження у промисловій і аграрній сферах, роботі портів, та модернізувати очисні споруди. Та нічого не вийде без кожного з нас. Потрібен мінімум – дбайливіше ставитися до природи, принаймні не викидати сміття і споживати менше пластику.

Нагадаємо, металургійні підприємства України повністю проігнорували листи екологів з пропозицією відкрити дані екологічного моніторингу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленіють та переповнені брудом. Стан водойм в Україні, наслідки та як боротись
Відпочинок у Одесі: житло, пляжі, розваги
Відпочинок у Затоці: пляжі, житло, розваги
Відпочинок у Залізному порту: житло, пляжі і розваги
Де можна купатися в Одесі: найкращі пляжі і як дістатися
В Одесі на одному з пляжів не рекомендують купатися
РФ заблокувала чверть Чорного моря для кораблів – ЗМІ
ООН закликала Україну та РФ утриматися від ескалації у Чорному морі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка