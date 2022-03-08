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В Гааге начались заседания по военным преступлениям РФ в Украине

Елена Баранова Видеоредактор

Слушания в Международном суде ООН в Гааге – впервые по делу о российском вторжении в Украину. Официальный Киев хочет опровергнуть аргумент РФ о геноциде русскоязычного населения. Руководствуясь именно этим лживым заявлением Кремль начал полномасштабную войну.

Во время рассмотрения в Гааге первое слово получила украинская сторона.

Российская сторона должна озвучить аргументы в свою защиту 8 марта. Однако от участия в рассмотрении дела Кремль отказался.

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