В Гаазі розпочалися засідання щодо військових злочинів РФ в Україні

Слухання в Міжнародному суді ООН в Гаазі – перші у справі про російське вторгнення в Україну. Офіційний Київ хоче спростувати аргумент РФ про геноцид російськомовного населення. Керуючись саме цією брехливою заявою Кремль розпочав повномасштабну війну.

Під час розгляду в Гаазі першою слово отримала українська сторона.

Російська сторона мала б озвучити аргументи на свій захист 8 березня. Однак від участі в розгляді справи Кремль відмовився.

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