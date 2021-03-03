В Intergal City обговорили концепції дизайну інтер’єрних рішень для БФК преміум-класу

1 березня компанія Інтергал-Буд зібрала українських архітекторів та дизайнерів в клієнтському просторі комплексу Intergal City для презентації концепції дизайну інтер’єр них рішень цього об’єкта.

Ми створили цей захід саме для професійної спільноти, тому що нам була цікава думка саме архітекторів, дизайнерів архітектурний майстерень, профільних видань, – розповідає Анна Лаєвська, комерційний директор Інтергал-Буд.

В рамках презентації також відбулася панельна дискусія на тему – чого чекати від дизайну інтер’єрів публічних просторів у 2021 році.

В компанії впевнені, що саме завдяки живому спілкуванню архітектори, дизайнери та представники будівельної галузі надихаються на нові ідеї, створюють тренди майбутнього.

Іпотека під 7% в Україні

Із березня цього року в Україні запрацювала доступна програма від держави. І тепер у банках можна взяти іпотеку всього під 7%.

Програма передбачає, що позичальник за певний період має виплатити всю суму з відсотками, а інші кошти банку виплатить держава. В НБУ запевняють, що на 2021 рік у бюджеті вже закладено на це 2 млрд грн.