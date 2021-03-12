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В Украине хотят узаконить двойное гражданство: кто сможет получить несколько паспортов

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, которым предлагают узаконить двойное гражданство.

Согласно документу, украинцы смогут получать гражданство других государств без потери своего. Таким образом, хотят сохранить украинскую диаспору в мире.

До сегодняшнего дня в Украине было запрещено двойное гражданство. Однако на практике процедура его лишения не прописана и не работает. В результате, украинцы во всем мире часто имеют несколько паспортов.

Поэтому правительство хочет этот пробел закрыть и официально разрешить два гражданства тем украинцам, которые живут и работают в странах ЕС и НАТО. Однако в этот список не попадает Россия.

Сейчас в стране законодательство частично есть, но к осени его должны урегулировать до конца. Следовательно, на двойное гражданство смогут претендовать те, кто выезжает сейчас и те, кто эмигрировал давно и был вынужден отказаться от украинского паспорта.

В то же время иметь два гражданства не смогут нардепы, министры и другие государственные лица.

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Практика дополнительного гражданства есть во многих странах. В частности, в Израиле разрешено по паспорту быть и израильтянином, и украинцем. Но по законам Украины так делать нельзя.

Пенсии и соцпомощи смогут получать от обеих стран. Службу в армии следует при приобретении второго гражданства согласовать с местными вооруженными силами. А налоги платят там, где проживают больше времени.

4 марта президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Оно предполагает анализ того, могут ли люди с двойным гражданством занимать государственные или политические должности в Украине.

Кроме того, Украина должна начать диалог с государствами, кроме РФ, по заключению двусторонних соглашений для урегулирования проблемных вопросов, связанных с двойным гражданством.

Больше о двойном гражданстве в Украине читайте на Фактах ICTV.

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