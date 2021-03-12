В Україні хочуть узаконити подвійне громадянство: хто зможе отримати кілька паспортів

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, яким пропонують узаконити подвійне громадянство.

Згідно з документом, українці зможуть отримувати громадянства інших держав без втрати свого. У такий спосіб хочуть зберегти українську діаспору у світі.

До сьогоднішнього дня в Україні було заборонене подвійне громадянство. Однак на практиці процедура його позбавлення не прописана і не працює. Внаслідок чого, українці у всьому світі часто мають кілька паспортів.

Тому уряд хоче цю прогалину закрити і офіційно дозволити два громадянства тим українцям, які живуть і працюють у країнах ЄС та членів НАТО. Однак до цього списку не потрапляє Росія.

Зараз в країні законодавство частково є, але до осені його мають врегулювати остаточно. Відтак, на подвійне громадянство зможуть претендувати ті, хто виїжджає зараз і ті, хто емігрував давно та був змушений відмовитися від українського паспорта.

Водночас мати два громадянства не зможуть нардепи, міністри та інші державні особи.

Практика додаткового громадянства є в багатьох країнах. Зокрема, в Ізраїлі дозволено бути за паспортом і ізраїльтянином, і українцем. Але за законами України так робити не можна.

Пенсії та соцдопомоги зможуть отримувати від обох країн. Службу в армії слід при набутті другого громадянства погодити з місцевими збройними силами. А податки платять там, де проживають більше часу.

4 березня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства.

Воно передбачає аналіз того, чи можуть люди з подвійним громадянством обіймати державні або політичні посади в Україні.

Окрім того, Україна має розпочати діалог з державами, окрім РФ, щодо укладення двосторонніх угод для врегулювання проблемних питань, пов’язаних із подвійним громадянством.

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