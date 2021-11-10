В Украине планируют платить очевидцам нарушения ПДД за фото и видео

Снял нарушителя на телефон – получай награду. В Украине планируют поощрять свидетелей нарушений правил дорожного движения деньгами.

Это предусматривает законопроект №5798, который зарегистрирован в Верховной Раде. Согласно документу, очевидец получит 10% от уплаченного нарушителем штрафа за отправленное видео или фото с подтверждением незаконного действия водителя.

Нововведения планируют распространить только на некоторые виды нарушений ПДД:

проезд на красный свет;

пересечение сплошной раздельной линии;

парковка на местах для инвалидов;

нарушение правил пересечения железнодорожного переезда и перекрестка;

Авторы документа говорят – такие нормы давно существуют в западных странах и доказали свою эффективность.

Если законопроект будет поддержан народными депутатами, видео с нарушением будет рассматривать полиция. Для съемки гражданам нужно будет применять специальные программные средства, которые будут идентифицировать пользователя через приложение Дія.

Гражданам гарантируют полную конфиденциальность. Но за подделку фото или видеоматериалов будет угрожать уголовная ответственность.

Недавно в Украине впервые забрали автомобиль за неуплату штрафов. Поплатился своей иномаркой 32-летний гражданин Нигерии, проживающий в настоящее время в Харькове.

Он дважды управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, превышая скорость. Нарушитель задолжал 80 тыс. грн из-за неуплаты штрафов.

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