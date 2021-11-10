В Україні планують платити очевидцям порушення ПДР за фото та відео

Зняв порушника на телефон – отримуй нагороду. В Україні планують заохочувати свідків порушень правил дорожнього руху грошима.

Це передбачає законопроект №5798, який наразі зареєстрований у Верховній Раді. Згідно з документом, очевидець отримає 10% від сплаченого порушником штрафу за надіслане відео або фото з підтвердженням незаконної дії водія.

Нововведення планують поширити лише на деякі види порушень ПДР:

проїзд на червоне світло;

перетин суцільної роздільної лінії;

паркування на місцях для інвалідів;

порушення правил перетину залізничного переїзду та перехрестя;

Автори документа кажуть – такі норми давно існують у західних країнах і довели свою ефективність.

Якщо законопроект підтримають народні депутати, відео з порушенням розглядатиме поліція. Для зйомки громадянам потрібно буде застосовувати спеціальні програмні засоби, які ідентифікуватимуть користувача через додаток Дія.

Громадянам гарантують повну конфіденційність. Але за підробку фото чи відеоматеріалів загрожуватиме кримінальна відповідальність.

Нещодавно в Україні вперше забрали автомобіль за несплату штрафів. Поплатився своєю іномаркою 32-річний громадянин Нігерії, який наразі проживає у Харкові.

Він двічі керував авто у стані алкогольного сп’яніння, перевищуючи швидкість. Порушник заборгував 80 тис. грн через несплату штрафів.

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