В Україні розпочався національний відбір до Ігор нескорених – учасники

В Україні розпочався національний відбір до Ігор нескорених. Це міжнародні змагання ветеранів, які 2014 року започаткував принц Гаррі.

Головна мета

Не перемога в них, а стимул для поранених та травмованих учасників війни через спортивну реабілітацію повернутися до нормального життя, набути мотивації та врешті, знайти себе, повернувшись із війни.

Ігри нескорених – це, насамперед, випробування сили волі, а не банальна боротьба за медалі. У турнірі серед ветеранів немає переможців та переможених. Всі хто вийшов на старт навіть відбіркових змагань вже здолали свої страхи та довели – вони нескорені.

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Перший етап відбору до наступних Ігор нескорених почався у Львові. Понад 60 ветеранів позмагалися у шести видах спорту.

Попереду ще два етапи відбору цього місяця в Одесі та Києві. У міністерстві у справах ветеранів переконують – збірну із 20 фіналістів формуватимуть здебільшого не за спортивним принципом, а за потребою бійців у реабілітації. Вперше медалі отримають всі хто візьме участь у національному відборі.

Критерії національного відбору Ігор нескорених розробили волонтери фонду Повернись в живих. Переможці визначатимуть не лише за результатом, а й за мотивацією ветерана та його поведінкою під час відбору.

До слова, як пройшли змагання з парашутного спорту на Дніпропетровщині.

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