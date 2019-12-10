В Украине создали первую киберлигу по футболу

Миллионы футбольных фанатов со всего мира участвуют в соревнованиях по кибер-футболу и большинство известных клубов уже имеют собственные кибер-команды. Впервые в истории украинского футбола создана национальная кибер-лига при поддержке бренда NIVEA MEN. А состоялся финал турнира по дисциплине FIFA 20.

– Сегодня зарождается украинский кибер-чемпионат. Надеемся, что он станет новой платформой, которая откроет двери для украинских футбольных клубов, желающих стать частью международных соревнований по кибер-футболу. NIVEA MEN гордится тем, что помог созданию этой платформы для футбольных фанатов Украины, – отметил директор компании Beiersdorf Украина Сунил Субхаш Гаджил.

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Победителем первенства стал Денис Евтушек. Он победил сразу восемь сильнейших игроков. Поэтому своим трофеем более чем доволен.

Мир переходит в digital-среду и футбол – не исключение. Теперь и украинцы могут стать в нем кибер-победителями.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что УАФ создаст сборную Украины по киберфутболу.

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