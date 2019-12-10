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В Україні створили першу кіберлігу з футболу

Мільйони футбольних фанатів зі всього світу беруть участь у змаганнях з кібер-футболу і більшість відомих клубів вже мають власні кібер-команди. Вперше в історії українського футболу створена національна кібер-ліга за підтримки бренду NIVEA MEN. А відбувся фінал турніру з дисципліни FIFA 20.

– Сьогодні зароджується український кібер-чемпіонат. Сподіваємося, що він стане новою платформою, яка відкриє двері для українських футбольних клубів, які бажають стати частиною міжнародних змагань з кібер-футболу. NIVEA MEN пишається тим, що посприяв створенню цієї платформи для футбольних фанатів України, – зазначив директор компанії Beiersdorf Україна Суніл Субхаш Гаджіл.

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Переможцем першості став Денис Євтушек. Він здолав одразу вісім найсильніших гравців. Тож своїм трофеєм більше ніж задоволений.

Світ переходить у digital-середовище і футбол – не виняток. Тепер і українці мають змогу стати в ньому кібер-переможцями.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що УАФ створить збірну України з кіберфутболу.

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