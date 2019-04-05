В Украине впервые сносят многоэтажный самострой

Не устоял ни перед законом, ни перед тяжелой техникой. Во Львове – впервые в Украине – сносят 7-этажный самострой.

Его начали строить еще в 2013 году. Без всяких разрешений, градостроительных условий и ограничений, даже без проекта.

После двух лет судебных тяжб, наконец, в марте строители взялись за работу. А до конца апреля обещают уравнять незаконную постройку с землей.

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Дом – в приватизированной площади. Законного механизма, передачи его в коммунальную собственность нет. Сносят здание за счет города – на это потратят более 2 млн. грн. Затем, эти деньги взыщут с застройщика. Кроме того, через суд намерены отсудить у него и сам участок.

На зрелище сошлись и соседи из частного сектора. Им из-за пыли от работ придется не раз мыть окна к Пасхе. Но, говорят, готовы терпеть, потому что 7-этажка им была как бельмо на глазу.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Днепре массово сносят наливайки.

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