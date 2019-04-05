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В Україні вперше зносять багатоповерховий самобуд

Не встояв ні перед законом, ні перед важкою технікою. У Львові – вперше в Україні – зносять 7-поверховий самобуд.

Його розпочали зводити ще 2013-го. Без жодних дозволів, містобудівних умов та обмежень, навіть без проекту.

Після двох років судової тяганини, зрештою, в березні будівельники взялись за роботу. А до кінця квітня обіцяють зрівняти незаконну споруду з землею.

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Дім – на приватизованій площі. Законного механізму, передачі його в комунальну власність нема. Зносять споруду коштом міста – на це витратять понад 2 млн. грн. Опісля, ці гроші стягнуть із забудовника. Крім того, через суд мають намір відсудити в нього й саму ділянку.

На видовище зійшлися й сусіди з приватного сектору. Їм через пилюку від робіт доведеться не раз мити вікна до Великодня. Але, кажуть, готові терпіти, бо 7-поверхівка їм була як більмо на оці.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Дніпрі масово зносять наливайки.

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