В Украине появился памятник космонавту Леониду Каденюку

В Украине установили памятник первому и единственному за время независимости космонавту, летчику-испытателю Леониду Каденюку. Он успешно прошел и американскую космическую программу, и советскую.

Сначала Леонида Константиновича избрали командиром корабля многоразового использования Буран. Из-за распада Советского Союза полет не состоялся, но 19 ноября 1997 Каденюк на корабле NASA Колумбия таки осуществил свою мечту, он полетел в космос.

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Во время этого полета в космосе побывали трезубец, украинский флаг и прозвучал гимн независимой Украины. Каденюк надеялся, что у него будут достойные последователи.

Это первый в Украине памятник Леониду Каденюку. Установили его в родных для космонавта Клишковцах. Планировали сделать это еще 20 лет назад, но тогда астронавт попросил свести для села новую школу.

В родную школу Каденюк возвращался не раз, учился всю свою жизнь. В космическом полете провел 10 экспериментов по ботанике – даже выращивал рапс.

Работники NASA были поражены уровнем подготовки украинской астронавта. Подготовка к полету была титанической, ведь накануне Леонид Кучма лично говорил с Биллом Клинтоном, договариваясь о полете украинца.

Леонид Каденюк – автор пяти научных трудов, постоянно поддерживал себя в форме и мечтал во второй раз полететь в космос. Но этого так и не произошло, он умер на 68-м году жизни и до последнего надеялся на появление новых украинских космонавтов. Именно поэтому в родном селе мечтал иметь не памятник, а новую школу для детей.

Напомним, в Европейском космическом агентстве обнародовали снимок аномальной жары в Европе из космоса.

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