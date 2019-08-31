В Україні з’явився пам’ятник космонавту Леоніду Каденюку

В Україні встановили пам’ятник першому та єдиному за часів незалежності космонавту, льотчику-випробувачу Леоніду Каденюку. Він успішно пройшов і американську космічну програму, і радянську.

Спочатку Леоніда Костянтиновича обрали командиром корабля багаторазового використання Буран. Через розпад Радянського Союзу політ не відбувся, але 19 листопада 1997 року Каденюк на кораблі NASA Колумбія таки здійснив свою мрію, він полетів у космос.

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Під час цього польоту в космосі побували тризуб, український прапор і пролунав гімн незалежної України. Каденюк сподівався, що в нього будуть гідні послідовники.

Це перший в Україні пам’ятник Леоніду Каденюку. Встановили його в рідних для космонавта Клішківцях. Планували зробити це ще 20 років тому, та тоді астронавт попросив звести для села нову школу.

До рідної школи Каденюк повертався не раз, вчився усе своє життя. В космічному польоті провів 10 експериментів із ботаніки – навіть вирощував ріпак.

Працівники NASA були вражені рівнем підготовки українського астронавта. Підготовка до польоту була титанічною, адже напередодні Леонід Кучма особисто говорив з Біллом Клінтоном, домовляючись про політ українця.

Леонід Каденюк – автор п’яти наукових праць, постійно підтримував себе у формі і мріяв вдруге полетіти в космос. Та цього так і не сталося, він помер на 68-му році життя і до останнього сподівався на появу нових українських космонавтів. Саме тому в рідному селі мріяв мати не пам’ятник, а нову школу для дітей.

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