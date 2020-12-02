В Украине при поддержке Норвегии и США началась миграционная информкампания

2 декабря отмечают Международный день борьбы за отмену рабства. Однако, к сожалению, торговля людьми — это проблема не далекого прошлого, а нашего времени.

По оценочным данным Международной организации по миграции, более 260 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми начиная с 1991 года. И именно поэтому мы решили начать масштабную информационную национальную кампанию под названием Навіть ти. Она стартует при поддержке Министерства иностранных дел Королевства Норвегия и Агентства США по международному развитию, — рассказывает Ирина Мидловец, специалистка программы по противодействию торговле людьми.

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В представительстве Международной организации по миграции в Украине предостерегают украинцев от опрометчивых шагов, когда им предлагают работу за рубежом. Ведь иначе они могут и документы потерять, и оказаться в ужасных рабских условиях.

Для того чтобы люди оценили свои собственные риски, когда такие предложения к ним поступают, в Украине действует национальная горячая линия по противодействию торговле людьми и консультированию мигрантов. Позвонить туда можно по короткому номеру 527. Она является бесплатной и анонимной с мобильных телефонов.

Украинские заробитчане в Европе

Украинцы стали лидерами среди получателей разрешений на работу в Европе. Больше всего убежище просили сирийцы, а россиянам позволяли воссоединиться с семьями.

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