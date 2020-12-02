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В Україні за підтримки Норвегії і США розпочалась міграційна інформкампанія

2 грудня відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Однак, на жаль, торгівля людьми — це проблема не далекого минулого, а нашого сьогодення.

За оціночними даними Міжнародної організації з міграції, більше 260 тис. українців постраждали від торгівлі людьми починаючи з 1991 року.

І саме тому ми вирішили розпочати масштабну інформаційну національну кампанію, яка називається Навіть ти. Вона стартує за підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія та Агентства США з міжнародного розвитку, – розповідає Ірина Мидловець, спеціалістка програми з протидії торгівлі людьми.

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У представництві Міжнародної організації з міграції в Україні застерігають українців від необачних кроків, коли їм пропонують роботу за кордоном. Адже інакше вони можуть і документів позбутися, і опинитися в жахливих рабських умовах.

Для того щоб люди оцінили свої власні ризики, коли такі пропозиції до них надходять, в Україні діє національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. Подзвонити туди можна за коротким номером 527. Вона є безкоштовною та анонімною з мобільних телефонів.

Українські заробітчани в Європі

Українці стали лідерами серед отримувачів дозволів на роботу в Європі. Найбільше притулку просили сирійці, а росіянам дозволяли возз’єднатися з родинами.

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