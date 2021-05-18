В Украине снизят комиссию за безналичные расчеты — сроки

Украинские банки снизят свою комиссию за безналичные расчеты. Нацбанк подписал соответствующий меморандум с платежными системами Visa и Mastercard.

Накануне вспыхнул конфликт между банками и бизнесом по поводу размера банковской комиссии при оплате карточкой. Супермаркеты, кафе отмечали, что за каждую транзакцию через терминал они из собственного кармана платят банкам процент, который в шесть раз больше, чем в Европе.

Бизнес просил парламент уменьшить комиссию законодательно, но банки угрожали отменить кэшбек и ввести платные банковские карточки, потому что они теряют прибыль.

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НБУ и мировые платежные системы нашли компромисс — постепенно до 2023 года уменьшат комиссию на 40%.

В одном из банков уже отреагировали, это мгновенно отразится на клиентах — уже с 1 июля они существенно снизят кэшбек.

НБУ назвал системно важные банки

Национальный банк Украины определил перечень банков, которые являются объектами критической инфраструктуры в банковской системе страны.

Кроме самого Нацбанка, в списке оказались еще 13 украинских банков.

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