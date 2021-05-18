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Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні знизять комісію за безготівкові розрахунки – терміни

Українські банки знизять свою комісію за безготівкові розрахунки. Нацбанк підписав відповідний меморандум з платіжними системами Visa та Mastercard.

Напередодні спалахнув конфлікт між банками та бізнесом щодо розміру банківської комісії під час оплати карткою. Супермаркети, кафе наголошували, що за кожну транзакцію через термінал вони з власної кишені платять банкам відсоток, ушестеро більший, ніж у Європі.

Бізнес просив парламент зменшити комісію законодавчо, але банки погрожували скасувати кешбеки і запровадити платні банківські картки, бо вони втрачають прибуток.

Читайте: НБУ вводить в обіг золоту гривню

НБУ та світові платіжні системи знайшли компроміс – поступово до 2023 року зменшать комісію на 40%.

У одному з банків вже відреагували, це миттєво позначиться на клієнтах – вже з 1 липня вони суттєво знизять кешбеки.

НБУ назвав системно важливі банки

Національний банк України визначив перелік банків, що є об’єктами критичної інфраструктури у банківській системі країни.

Окрім самого Нацбанку, у списку опинилися ще 13 українських банків.

Більше новин НБУ читайте на Фактах ICTV.

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