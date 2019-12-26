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В Україні зробили першу за 13 років операцію з пересадки серця

Унікальну операцію з пересадки серця зробив видатний український кардіохірург Борис Тодуров разом з медиками ковельської районної лікарні.

Сталось це завдяки тому, що родичі чоловіка, у якого через травму помер мозок – дали дозвіл на донорство.

13 років в Україні не було таких операцій. Чоловік, якому напередодні зробили пересадку серця, почувається добре.

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Також пересадили нирки важко хворій жінці, яка вже 6 років їздить через день на гемодіаліз.

Пересадки органів в Україні потребують тисячі. Багато з них не доживають. Чиновники вже котрий рік обіцяють налагодити систему донорства, але поки до масштабних результатів далеко. Вони є тільки у тих лікарнях, де керівники і справді взялися за справу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Вінниці робот DaVinci видалив ракову пухлину чоловіку.

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