В Україні зробили першу за 13 років операцію з пересадки серця
Унікальну операцію з пересадки серця зробив видатний український кардіохірург Борис Тодуров разом з медиками ковельської районної лікарні.
Сталось це завдяки тому, що родичі чоловіка, у якого через травму помер мозок – дали дозвіл на донорство.
13 років в Україні не було таких операцій. Чоловік, якому напередодні зробили пересадку серця, почувається добре.
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Також пересадили нирки важко хворій жінці, яка вже 6 років їздить через день на гемодіаліз.
Пересадки органів в Україні потребують тисячі. Багато з них не доживають. Чиновники вже котрий рік обіцяють налагодити систему донорства, але поки до масштабних результатів далеко. Вони є тільки у тих лікарнях, де керівники і справді взялися за справу.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Вінниці робот DaVinci видалив ракову пухлину чоловіку.