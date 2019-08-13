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В Україні зростає кількість підпільних наливайок – чому влада безсила

Вони поза законом, але їх кількість і далі стрімко зростає. Нелегальні наливайки заполонили українські міста. Дешевий сурогат нині можна придбати ледь чи не на кожному кроці. Страждають від цього не тільки прості мешканці, але і місцева влада.

Облави працівники Івано-Франківської муніципальної варти влаштовують ледь не щодня. Генделиків по місту сотні, алкоголь на продаж розливають у магазинах, на ринках, і навіть у підвалах житлових будинків. Любителі дешевої оковитої організували справжній притон у дворі будинку.

Читайте: Доступного алкоголю не буде: з аптек зникне дешевий глід

Щотижня в місті знаходять до півсотні літрів підпільного алкоголю. Скільки сурогату тим часом встигають збувати – не знає ніхто. Попри систематичні рейди боротьба з наливайками малоуспішна, на місці зачинених умить облаштовують нові.

Усе через надто м’яке покарання, за торгівлю фальсифікатом штраф кілька сотень гривень.

У міській раді нарікають, що через діяльність таких закладів недоотримає цьогоріч значну суму коштів у місцевий бюджет.

Частка сурогатного алкоголю на ринку зросла не тільки в Івано-Франківську, а й загалом в Україні. За даними статистики, за останні 10 років – майже до половини всього ринку.

Нагадаємо, що в Україні можуть зрости ціни на алкоголь.

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