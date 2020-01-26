В Ужгороде новогодние елки превращают в органическое удобрение

В Ужгороде использованные деревца, как и во многих городах страны, превращают в органическое удобрение. Их собирают по городу и с помощью спецтехники измельчают на опилки. А потом используют в качестве мульчи для кустов и деревьев в городе и делают из нее питательный компост.

В Ужгороде тысячах новогодних елок получат вторую жизнь. Коммунальщики собирают по городу выброшенные деревья для переработки. Специальных пунктов сбора нету, люди оставляют их у мусорных площадок отдельно от других отходов.

Работники тщательно освобождают елки от остатков новогодних украшений, нитей и пластика. Затем с помощью спецтехники измельчают деревья.

Елки в Ужгородебудут утилизировать, пока горожане их будут выбрасывать. Эта услуга бесплатная, и главное полезная для благоустройства города.

Факты ICTV ранее писали о том, когда и куда нужно выбрасывать елку – список адресов.

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