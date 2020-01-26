В Ужгороде новогодние елки превращают в органическое удобрение
В Ужгороде использованные деревца, как и во многих городах страны, превращают в органическое удобрение. Их собирают по городу и с помощью спецтехники измельчают на опилки. А потом используют в качестве мульчи для кустов и деревьев в городе и делают из нее питательный компост.
В Ужгороде тысячах новогодних елок получат вторую жизнь. Коммунальщики собирают по городу выброшенные деревья для переработки. Специальных пунктов сбора нету, люди оставляют их у мусорных площадок отдельно от других отходов.
Работники тщательно освобождают елки от остатков новогодних украшений, нитей и пластика. Затем с помощью спецтехники измельчают деревья.
Елки в Ужгородебудут утилизировать, пока горожане их будут выбрасывать. Эта услуга бесплатная, и главное полезная для благоустройства города.
Факты ICTV ранее писали о том, когда и куда нужно выбрасывать елку – список адресов.