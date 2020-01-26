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В Ужгороді новорічні ялинки перетворюють на органічне добриво

В Ужгороді використані деревця, як і в багатьох містах країни, перетворюють на органічне добриво. Їх збирають по місту і за допомогою спецтехніки подрібнюють на тирсу. А потім використають як мульчу для кущів і дерев у місті та роблять з неї поживний компост.

В Ужгороді тисячі новорічних ялинок отримають друге життя. Комунальники збирають по місту викинуті дерева для переробки. Спеціальних пунктів збору нема, люди складають їх біля сміттєвих майданчиків окремо від інших відходів.

Працівники ретельно звільняють ялинки від залишків новорічних прикрас, ниток і пластику. Потім за допомогою спецтехніки подрібнюють дерева.

Ялинки в Ужгороді утилізовуватимуть, доки містяни їх викидатимуть. Ця послуга безкоштовна, та головне корисна для благоустрою міста.

Факти ICTV раніше писали про те, коли і куди потрібно викидати ялинку – список адрес.

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