В ямах можна садити картоплю: на Волині 100 км доріг потребують ремонту

По ямах, що на деяких українських дорогах, їздити просто неможливо, особливо це стосується сільських доріг. На Волині ремонту десятиліттями потребують шляхи, які сполучають райцентри.

Дорога, що з’єднує два райцентри Локачі та Горохів – це майже 30 кілометрів шляху вкриті глибокими ямами, оминути які майже нереально.

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Водії маневрують поміж ямами і нарікають, що за багато років дорожники залатали лише декілька вибоїн на початку шляху, більше їх тут і не бачили.

Асфальт у селах зруйнували вантажівки, які одна за одною везуть з кар’єру щебінь, адже це найкоротший шлях до Луцька. Та нікого, окрім селян, це не турбує. Таким розбитим шляхом їздять і маршрутки, і шкільні автобуси і карети швидкої.

В області є понад тисяча кілометрів таких територіальних доріг, та ремонтувати їх немає за що. Ті гроші, що дає держава, дорожники спрямовують на покращення важливіших шляхів, де інтенсивність руху значно більша.

А таких розбитих доріг в області близько 100 кілометрів, ремонт яких коштуватиме 5 млн за кілометр. Тож коли їх вдасться відремонтувати не знають, адже в борг ніхто не працюватиме. Тож селянам й далі доведеться жити серед бездоріжжя, а водіям на свій страх та ризик маневрувати поміж глибоких вибоїн.

Нагадаємо, керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак розповів про технології укладання доріг та про те, які з цих технологій наразі застосовуються в Україні.

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